В Карелии две школы перешли на дистант из-за ОРВИ и гриппа

16060 случая ОРВИ и гриппа зафиксировано в Карелии. Такие данные 14 февраля представил Роспотребнадзор. Эпидемический порог превышен на 180,5%. Больше всего заболевших среди детей от 0 до 14 лет. В Петрозаводске за неделю с 7 по 13 февраля зарегистрировано 8093 случаев заболеваний ОРВИ.

Деятельность 415 классов в 55 школах республики была приостановлена из-за повышенной заболеваемости. Полностью перешли на дистанционный формат обучения две школы. Также в Карелии приостановлена деятельность 69 групп в 31 дошкольном учреждении.

При мониторинге были выделены вирусы гриппа АН3N2 (гонконгский грипп). 19 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ и грипп за неделю. (фото pixabay.com, AmrThele)