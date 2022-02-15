Более 200 нарушений в уборке снега выявили за неделю в Петрозаводске

Уборка дворов в карельской столице по-прежнему далека от идеала. За неделю, с 7 по 11 февраля, специалисты «Службы заказчика» проверили содержание 407 многоквартирных домов и выявили 237 нарушений, рассказали в мэрии.

В частности, 204 из них касаются уборки снега, посыпки дорожек и очистки крыш. В 42 дворах оказался не убран снег, в 69 дворах было скользко, а в 93 – с крыш свисали сосульки и была замечена наледь. Остальные нарекания касались содержания внутренних сетей, фасадов и других элементов инфраструктуры.

Специалисты потребовали, чтобы управляющие компании и ТСЖ в период перепада температур обрабатывали тротуары и убирали наледь с козырьков и крыш. Управляющие организации уведомили о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений, в противном случае информацию доведут до Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному. (фото pixabay.com, byrev)