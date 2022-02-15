Количество злостных неплательщиков в России увеличилось до 8,6 млн

Число злостных неплательщиков в России достигло максимума с 2012 года, когда было зафиксировано всего 2,2 млн. За 2021 год количество должников выросло на 1,6 млн и составило 8,6 млн, сообщают «Известия», ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов.

Приставы планируют взыскать с задолжавших государству россиян по начатым в прошлом году исполнительным производствам 1,1 трлн рублей. В прошлом году взысканная сумма задолженности с физических лиц составила 185,2 млрд рублей, а в 2020 году – 142,8 млрд. Наибольшее количество должников зарегистрировано в Краснодарском крае, Башкирии, Красноярском крае, Свердловской и Челябинской областях

Специалисты ведомства отмечают, что к такой ситуации привели последствия пандемии, рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных доходов. Так, на сегодняшний день трудности с выплатами есть у шести миллионов заемщиков. Перелому ситуации, по мнению специалистов, будет способствовать улучшение экономической ситуации в стране. Фото: pixabay.com/ru