Открытки карельских детей к 23 февраля пополнили выставку Музея Победы

В виртуальную выставку Музея Победы вошли открытки, которые карельские дети нарисовали ко Дню защитника Отечества в рамках конкурса.

Выставка продлится до 20 февраля. За это время любой желающий может проголосовать за понравившийся рисунок. Всего свои работы на конкурс отправили более десяти тысяч человек со всей страны.

По итогам открытого голосования определят по три победителя в каждой возрастной категории: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Победители получат электронные именные дипломы. Итоги подведут 23 февраля на сайте музея.

Кроме того, понравившуюся праздничную работу посетитель виртуальной экспозиции сможет отправить друзьям, родным или знакомым по электронной почте. Для этого потребуется заранее заполнить электронную форму. Также будет создана специальная праздничная серия-коллекция открыток с изображениями рисунков победителей. (фото на главной pixabay.com, Kranich17, в тексте victorymuseum.ru)