Уровень воды в реке Вилга снижается, но действует режим ЧС

От затопленных в деревне Вилга домов начала отступать вода. О резком снижении ее уровня рассказал ЦУР РК начальник ГУ МЧС РФ по РК Владимир Бирючков.

Он уточнил, что из 30 подтопленных строений на 14:00 в зоне затопления остались 13, из них 8 – это жилые дома. Бирючков сообщил, что из 7 эвакуированных ночью жителей трое – дети.

К указанному времени уровень воды в реке упал на 70 сантиметров и снижается еще. Утром он достигал 1,20 сантиметров. По мнению специалистов МЧС, все дома выйдут из зоны подтопления примерно в 22:00.

Жители трех домов не стали уезжать. Спасатели доставили людям на лодках горячее питание, электричества в деревне еще нет.

В поселении ввели режим ЧС, 16 мая местная администрация обследует здания и примет решение о выплатах компенсаций. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН