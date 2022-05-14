База отдыха в Лососинном осталась без света

Из-за сильных дождей подтоплены не только дома и дороги. Вода добралась до опор ЛЭП в местечке Лососинное, сообщили в «Прионежской сетевой компании».

В результате два столба оказались повреждены, энергетики отключили линию и ликвидируют аварию. Без света оказалась база отдыха.

Она произошла ночью, но поскольку дорогу размыло, возможность начать ремонт появилась лишь в субботу.

Специалисты выравнивают подтопленные опоры. Скоро работы завершат и подключат свет на базу отдыха «Айно». // Фото: пресс-служба правительства РК