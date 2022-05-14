Мост через Неглинку затопило, мост на улице Ригачина перекрыли

Мост на улице Ригачина, расположенный ниже отеля «Карелия» и ведущий в Якорный парк, подтопило. Из-за угрозы безопасности людей его перекрыли, сообщили в Госкомитете РК по ОБЖ и БН.

Вода подобралась также к другому мосту в центре Петрозаводска, он тоже находится рядом с набережной Онежского озера, ближе к «Пони клубу».

Мост через Неглинку в сторону «Лотос Плазы» затопило практически полностью, им тоже запретили пользоваться, передает ЕДДС. Фото очевидцы разместили в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

Между тем, горожане ходят на мосты, на берега Неглинки и Лососинки, фотографируются, снимают видео. В экстренных службах предупредили, что это опасно. // Фото: Госкомитете РК по ОБЖ и БН, «Живой Петрозаводск»