Мужчина на несколько минут оставил велосипед у подъезда и лишился его

В одном из поселков Медвежьегорского района у 45-летнего мужчины пропал велосипед. Хозяин оставил его около подъезда буквально на несколько минут, сообщили в МВД Карелии.

Когда он вышел, двухколесного транспортного средства на месте уже не было. Владелец обратился в полицию и оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Оказалось, велосипед приметил 38-летний житель Медвежьегорска. Он приехал в поселок к знакомому, который проживает в том же доме, что и потерпевший.

Мужчина увидел его велосипед и увез к себе домой, хотел пользоваться сам. Похищенное изъяли, возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Pexels/pixabay.com