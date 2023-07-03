Умерла бывший депутат карельского парламента III и IV созывов

Скончалась Светлана Токарева. Бывшего депутата карельского парламента III и IV созывов не стало 2 июля. О смерти экс-парламентария сообщается сегодня на сайте ЗС РК.

Прощание со Светланой Токаревой состоится 5 июля с 13:00 до 14:00 в траурном зале Сортавальской ЦРБ.

Светлана Токарева родилась 30 августа 1956 года в Сортавале, окончила Ленинградский институт советской торговли и Северо-Западную академию госслужбы в Санкт-Петербурге по специальности «менеджер-экономист». Трудилась в техникуме, сортавальской администрации.

С 2002 по 2011 год была депутатом Заксобрания Карелии, председателем комитета по бюджету. Затем с 2012 по 2018 год была председателем Контрольно-счетной палаты республики. // фото на главной unsplash.com/ в тексте с сайта ЗС РК