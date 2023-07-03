Бывшего борца с коррупцией на таможне осудили за взятки

Бывший исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максим Розсыпало проведет в колонии строгого режима восемь лет. Его признали виновным в получении взятки.

О решении суда сегодня сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР). Имущество бывшего высокопоставленного сотрудника таможни арестовали.

По данным следователей, Розсыпало в мае 2021 года нашел посредника, убедил его договориться с предпринимателем о систематической передаче взяток. В итоге предпринимателя обязали передавать по 700 долларов за каждое транспортное средство, перевезшее товары в интересах его компании через границу ЕАЭС. За лето 2021 года Розсыпало получил от предпринимателя более миллиона рублей. Во время очередной передачи денег бывшего борца с коррупцией на таможне задержали. // фото пресс-службы ведомства