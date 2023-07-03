Дерево рухнуло на детскую площадку в Петрозаводске

Утром 2 июля в одном из дворов Петрозаводска рухнуло дерево. Наши читатели рассказали, что инцидент случился во дворе на улице Советская, 28.

Упавшее дерево оборвало провода.

«Дерево упало на детскую площадку, повезло что было утро, и дети спали, - сообщили редакции читатели - Ждем падения еще двух».

Со слов жильцов, они просили спилить деревья, но в ответ из управляющей компании их попросили собрать подписи. // фото читателей