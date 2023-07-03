Спортсмену потребовалась помощь во время заплыва по Онежскому озеру

У одного из участников соревнований по триатлону свело ногу во время заплыва в Онежском озере. Продолжать борьбу он не мог, мужчину достали из воды спасатели.

Один из этапов состязаний Kareliatri Petrozavodsk-2023 проходил в акватории Петрозаводской губы Онежского озера. За безопасностью следили спасатели карельской республиканской поисково-спасательной службы.

1 июля при заплыве у триатлониста свело ногу. Его подняли на катер и оказали помощь. Когда состояние спортсмена нормализовалось, он продолжил участие в состязаниях. // фото паблика госкомитета Карелии по ОЖ и БН