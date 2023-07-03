Прокуратура проверит цирк, в котором медведь напал на дрессировщицу

После инцидент в передвижном цирке «Виват» на Лесном проспекте в Петрозаводске прокуратура проводит проверку.

В надзорном ведомстве предварительно установили, что 2 июля во время представления медведь напал на дрессировщицу. 31-летняя женщина получила повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на карельский Минздрав. У женщины ушибленная рана уха, ссадины и ушибы лица, ссадины на шее.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований по обеспечению безопасности граждан, в том числе зрителей, при использовании животных в культурно-зрелищных целях»,

- сказано в сообщении ведомства.

Напомним, о ЧП в цирке рассказали зрители. С их слов медведь вцепился в голову женщины и трепал ее секунд 6. // фото VK-паблик «Весь Петрозаводск»