Медведь напал на дрессировщицу в цирке в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска рассказала об ужасном случае, свидетельницей которого она стала. Медведь в передвижном цирке ранил дрессировщицу, написала горожанка в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Она уточнила, что инцидент произошел после того, как номер закончился. Внезапно хищник набросился на дрессировщицу.

- Медведь вцепился в голову одной из дрессировщиц, совсем недалеко от 1-го ряда, где сидели дети. Трепал ее секунд 6 за голову, и все быстро замяли, увели медведицу,

- поделилась она.

Женщина сообщила, что сразу вышла и увидела, как подъехала скорая помощь, пострадавшую девушку вывели. Она призвала всех быть осторожнее. // фото: www.freepik.com