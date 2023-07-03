Неизвестные пытались поджечь жилой дом в Петрозаводске

Вчера днем в 14 часов 56 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 2-этажном деревянном жилом доме на улице Анохина.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, в квартире на первом этаже горела ванная комната. Огонь стал распространяться на прихожую, но за короткое время городские пожарные сумели остановить пламя, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В квартире были повреждены ванная комната и прихожая на общей площади четыре квадратных метра.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в нежилой квартире, куда имелся свободный доступ, пожар возник из-за умышленного поджога. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. // фото: www.freepik.com