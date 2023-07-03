03 июля 2023, 08:43
Мужчина в Петрозаводске приставал к детям и просил снять одежду
Случайный прохожий спугнул предполагаемого педофила на пляже в карельской столице
Пугающий инцидент произошел 2 июля в Петрозаводске – к детям приставал незнакомец. Об этом написал очевидец в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Он уточнил, что это было на пляже в районе Береговой улицы, в подтверждение опубликовал фотографию.
Звал с собой покататься на велосипеде, просил снять одежду и. т. д. Его спугнул мужчина, пригрозив ему,
- рассказал горожанин.
В комментариях написали, что надо было немедленно вызвать полицию, чтобы со странным человеком разобрались и выяснили его мотивы. // фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте