Мужчина в Петрозаводске приставал к детям и просил снять одежду

Пугающий инцидент произошел 2 июля в Петрозаводске – к детям приставал незнакомец. Об этом написал очевидец в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Он уточнил, что это было на пляже в районе Береговой улицы, в подтверждение опубликовал фотографию.

Звал с собой покататься на велосипеде, просил снять одежду и. т. д. Его спугнул мужчина, пригрозив ему,

- рассказал горожанин.

В комментариях написали, что надо было немедленно вызвать полицию, чтобы со странным человеком разобрались и выяснили его мотивы. // фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте