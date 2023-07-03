Пятерых человек спасли на пожаре под Петрозаводском

Утром 2 июля в пятиэтажном жилом доме на улице Строителей в поселке Мелиоративный вспыхнул пожар. Тревожное сообщение поступило на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района в 10:55, сообщил наш источник в экстренных службах.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были на месте происшествия. В ходе разведки они установили, что горит комната на третьем этаже, и плотная задымленность угрожает жизням людей.

Пожару присвоили повышенную категорию сложности. По тревоге к месту вызова выехали дополнительные пожарные расчеты из Петрозаводска.

В первые минуты пожарные из поселка Мелиоративный из опасной зоны задымления спасли пять человек. После того, как жизням людей ничего не угрожало, спасатели вскрыли дверь комнаты. К счастью, там никого не было.

Профессионалам потребовалось чуть больше десяти минут, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

Комната была повреждена огнем на площади десять квадратных метров. По какой причине произошел пожар, предстоит выяснить специалистам в ходе специальной проверки. // фото: pxhere.com