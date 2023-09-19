Умерла актриса Любовь Майкова

Умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. О ее смерти сообщает агрегатор «Кино-театр.ру».

Артистка ушла из жизни 18 сентября. С конца 1980-х годов она жила в США. Причина смерти Майковой не называется.

Любовь Майкова известна широкому кругу зрителей по своим ролям в кино. Она снималась в таких фильмах, как «Вам и не снилось», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты». // Фото: unsplash.com / Parth Natani