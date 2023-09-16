Польша запретила въезд в страну российских автомобилей

Польша с полуночи 17 сентября закроет въезд в страну для автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МВД страны.

Власти Польши уточнили, что ограничения вводятся в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии от 8 сентября, касающимися запрета на въезд в ЕС зарегистрированных в России транспортных средств.

Напомним, попасть на автомобиле с российскими номерами в Финляндию уже невозможно. Запрет на въезд введен с полуночи 16 сентября. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter