Мужчина внезапно сказочно разбогател и купил на выигрыш арбуз

Житель США сорвал джекпот в лотерее и купил на выигрыш арбуз и букет цветов для своей жены. Об этой истории пишет портал Colorado Lottery.

По данным источника, 77-летний пенсионер путешествовал по дикой местности со своей собакой и решил испытать удачу в лотерее. Вернувшись домой, он обнаружил, что выиграл 5 миллионов долларов.

Американец не сразу поверил своему счастью. Он принял решение получить единовременную выплату. Согласно условиям лотереи, его выигрыш составил 2,5 миллиона долларов. На полученные деньги мужчина первым делом купил арбуз и букет цветов для жены. Та призналась, что редко получает от мужа цветы, поэтому была рада такому жесту внимания.

Победитель планирует потратить часть выигрыша на благотворительность. Также он хочет инвестировать деньги. В ближайшее время супруге американца предстоит перенести несколько операций, и он намеревается помогать по хозяйству, пока жена восстанавливается. // Фото: unsplash.com / Floh Keitgen