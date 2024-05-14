Умер журналист и политический обозреватель Максим Кононенко

Не стало журналиста и политического обозревателя Максим Кононенко. О его смерти RT 14 мая сообщила жена мужчины.

- Многие знали его как мистера Паркера из «Живого журнала». Также он был постоянным автором канала "Специально для RT"»,

- говорится в сообщении.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, Кононенко внезапно стало плохо в его квартире. Журналиста госпитализировали со внутренним кровотечением, но не спасли.

Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в Апатитах Мурманской области. Вместе с Глебом Павловским вел программу «Реальная политика» на НТВ, делал рубрику «Реплика» на «Вести FM». Сотрудничал с РИА Новости и «Известиями». // фото: freepik.com