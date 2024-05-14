14 мая 2024, 20:26
Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном
На могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище кипит работа
Могилу погибшего в авиакатастрофе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетоном. На кладбище побывали журналисты «Фонтанки» и сообщили, что там кипит работа.
Рабочие поставили опалубку и залили весь прямоугольник могилы толстым слоем бетона.
- К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона,
- сказано в публикации.
Вероятно, на могиле поставят монумент: площадь заливки очень большая. Место захоронения, скорее всего, обновят к 1 июня. В этот день Евгению Пригожину исполнилось бы 63 года. // фото: скриншот видео