Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Могилу погибшего в авиакатастрофе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетоном. На кладбище побывали журналисты «Фонтанки» и сообщили, что там кипит работа.

Рабочие поставили опалубку и залили весь прямоугольник могилы толстым слоем бетона.

- К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона,

- сказано в публикации.

Вероятно, на могиле поставят монумент: площадь заливки очень большая. Место захоронения, скорее всего, обновят к 1 июня. В этот день Евгению Пригожину исполнилось бы 63 года. // фото: скриншот видео