Умер Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88 году жизни. О смерти советского и российского актера театра и кино сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале января любимец миллионов россиян был госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что он Лановой находится в реанимации.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. <...> Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память»,

- написал Собянин в «Инстаграме», передает РИА Новости. О смерти актера стало известно ночью 28 января.

Лановой работал в труппе Театра имени Вахтангова. За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». (фото Владимир Вяткин, gazeta.ru)