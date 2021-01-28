Больной раком женщине пришлось в суде добиваться компенсации

Онкобольной жительнице Карелии пришлось в Верховном суде республики доказывать право на компенсацию расходов на проезд к месту лечения.

55-летняя женщина с 2018 по 2020 годы несколько раз за свой счет выезжала из Калевалы в Петрозаводск на лечение в Республиканском онкологическом диспансере. Женщина обратилась в прокуратуру, которая в свою очередь в суде потребовала от Минздрава Карелии оплатить женщине расходы.

Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, рассказали в надзорном органе. Решение было мотивировано тем, что в правовых актах, действующих на территории Карелии, не закреплен механизм компенсации онкобольным расходов на оплату проезда в пределах одного и того же субъекта федерации.

Прокурор обжаловал это решение в Верховном суде, который встал на защиту больной женщины. Решение было мотивирован тем, что хотя в республике и нет такого механизма, должны применяться общие нормы, установленные федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О государственной социальной помощи», которые гарантируют компенсацию затрат на оплату проезда к месту лечения. Жительница Калевалы получила компенсацию проезда в общей сумме 73 тысячи рублей. (фото kianews24.ru)