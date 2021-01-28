Бывшего руководителя инспекции Гостехнадзора осудили за коррупцию

Петрозаводский городской суд признал бывшего начальника инспекции Гостехнадзора виновным в получении взятки.

По данным прокуратуры, в 2017-2018 годах чиновник получил от директора ООО «Учебный центр «Профспецресурс»» 53,5 тысячи рублей. За взятку он выдал девятерым гражданам временные и постоянные удостоверения на управление самоходными машинами (самоходные краны, погрузчики, экскаваторы, внедорожные мототранспортные средства, трелевочные машины). Получившие «корочки» никаких экзаменов не сдавали, как и не проходили необходимого обучения. Свою вину эк-чиновник не признал.

Тем не менее, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу в 107 000 рублей. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в госорганах и органах местного самоуправления. Отбывать наказание предстоит в колонии общего режима.