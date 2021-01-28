Молодого человека в шапке с помпоном разыскивает полиция

МВД Карелии предоставило запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен молодой человек в темной одежде, маске и шапке с красным помпоном.

Полиция Петрозаводска подозревает молодого человека в хищении в одном из магазинов карельской столицы.

Петрозаводчан просят внимательно посмотреть на молодого человека в кадре. Тех, кто его узнал, просят связаться с полицией по телефону +7-921-018-09-05.