Умер участник легендарной карельской группы Myllärit

Скончался еще один участник легендарной карельской фолк-рок группы Myllärit Роман Ершихин. О смерти бас-гитариста сообщил в соцсети бывший участник коллектива Андрей Хабонен.

«Мюллярит стало еще на одного меньше. Рома, жахни там на пятой струне!» - написал на своей странице «ВКонтакте» музыкант.

В мае 2010 года скончался основатель коллектива Александр Быкадоров, в апреле 2016 года умер Лео Севец. // фото unsplash.com/ Caio Silva