Умер сыгравший во многих знаменитых боевиках актер

В США умер актер Яфет Котто. Артист скончался на 82-м году жизни. О кончине Котто в Facebook сообщила его супруга.

«Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», - написала вдова артиста.

Яфет Котто начал сниматься в кино с 24 лет. В 1973 году ему досталась роль главного злодея в восьмом фильме бондианы - «Живи и дай умереть». Он также известен широкой публике благодаря таким боевикам, как «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы». Фото: Globallookpress.com