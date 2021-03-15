Город в Италии распродает дома за 1 евро на особо выгодных условиях

Итальянский городок Лауренцана объявил о старте распродажи заброшенных домов по цене 1 евро. При этом, в отличие от других населенных пунктов, также распродающих недвижимость, Лауренцана предоставляет особо выгодные условия - покупателям не нужно будет выплачивать страховой депозит, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Обычно при покупке заброшенной недвижимости новый собственник должен выплатить 2-5 тысяч евро страхового депозита. Эта сумма возвращается, если владелец успевает провести реставрационные работы в срок. Власти Лауренцаны заявили, что хотят помочь людям купить дом мечты, не усложняя им жизнь излишними требованиями и утомительными процедурами.

«Мы хотим, чтобы это приключение было удовольствием, а не бременем. Мы рассчитываем на добросовестность и целеустремленность покупателей, но будем постоянно следить за ходом работ и состоянием ремонта», - сказала мэр города Мишель Унгаро.

Местные власти также уменьшили пошлину за оформление документов с 2000 до 300 евро. При этом, новых владельцев все же обяжут провести реставрацию своих домов. Начать работы нужно будет в срок не позднее трех месяцев со дня покупки, а завершить их в течение трех лет.

Сейчас в Лауренцане выставлено на продажу 10 домов в историческом центре города площадью от 40 до 150 квадратных метров. Помимо этого есть еще 40 заброшенных зданий, которые нуждаются в ремонте и новых хозяевах. По словам Унгаро, покупатели должны быть готовы инвестировать не менее 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей), чтобы вернуть недвижимости первоначальный вид. Фото источника