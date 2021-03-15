Мужчина разбогател после 15 лет игры в лотерею одинаковыми числами

Житель американского штата Северная Каролина 15 лет играл в лотерею одними и теми же числами и в итоге сорвал куш. Об этом случае сообщает издание UPI.

Мужчина по имени Патрик Донахью купил лотерейный билет в приложении в ночь на 16 февраля. Утром он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что выиграл крупный денежный приз - 315 тысяч долларов (23 миллиона рублей).

Американец признался, что играет одинаковыми числами уже 15 лет. Наконец это принесло ему успех.

Победитель вместе с женой решил направить деньги на ремонт дома, а остальное потратить на путешествия. Фото twimg.com