15 марта 2021, 21:15
Мужчина разбогател после 15 лет игры в лотерею одинаковыми числами
Американец выиграл 315 тысяч долларов благодаря верности своим идеям
Житель американского штата Северная Каролина 15 лет играл в лотерею одними и теми же числами и в итоге сорвал куш. Об этом случае сообщает издание UPI.
Мужчина по имени Патрик Донахью купил лотерейный билет в приложении в ночь на 16 февраля. Утром он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что выиграл крупный денежный приз - 315 тысяч долларов (23 миллиона рублей).
Американец признался, что играет одинаковыми числами уже 15 лет. Наконец это принесло ему успех.
Победитель вместе с женой решил направить деньги на ремонт дома, а остальное потратить на путешествия. Фото twimg.com