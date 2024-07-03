Умер известный карельский преподаватель и музыковед Борис Напреев

Во вторник, 2 июля, ушел из жизни заслуженный деятель искусств Карелии, музыковед и преподаватель, доктор искусствоведения Борис Напреев. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Борис Напреев был профессором кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской консерватории. Лауреат премии «Сампо». Член Союза композиторов России с 1970 года. В 2005 году защитил докторскую диссертацию.

Композиторское творчество Бориса Напреева охватило все академические музыкальные жанры: им написано 9 симфоний, 5 опер, 3 балета, свыше 15 симфонических и концертных произведений, многочисленные камерные опусы, музыка для хора и для детей.

«Его музыка продолжит звучать в сердцах многих поколений слушателей, а мудрость и знания, которые он передавал своим ученикам, навсегда останутся в их памяти», - говорится в сообщении министерства. // Фото: unsplash.com / Parth Natani