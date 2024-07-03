Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

В Петрозаводске в воскресенье, 7 июля, изменятся маршруты троллейбусов и автобусов. Это связано с проведением соревнований по триатлону, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, троллейбус №1 до 15 часов работать не будет. Троллейбусы №3, 5 и 6 с 7 до 15 часов будут двигаться по следующим маршрутам.

Также изменения коснутся автобусов №3 и 12. Представленные маршруты будут актуальны с 7 до 16 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»