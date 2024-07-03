В Сегеже завершили реконструкцию городской поликлиники

В Сегеже вслед за библиотекой группа компаний Nova завершила реконструкцию городской поликлиники в рамках федеральной целевой программы развития Республики Карелия.

Ранее здание выглядело заброшенным. Стены исписаны, грязь, разбитые окна. Глядя на фотографии прошлых лет сложно поверить, что всё выглядело именно так.

Сегодня поликлиника приобрела достойный внешний вид. Яркий заметный фасад белого и бирюзового цвета заметен издалека.

Внутри уже закончены косметические работы. Коридоры общего пользования и кабинеты будущих врачей окрашены в яркие, но в то же время приятные цвета.

Электричество, водопровод, отопление – всё уже проведено и подключено.

Во всех помещениях поликлиники установлены датчики задымления, позволяющие узнать о пожаре в короткий срок.

Помимо отремонтированных помещений и лестниц, в здании поликлиники появились и два новых современных лифта, которых ранее не было.

По словам министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктора Россыпнова, здание будет сдаваться укомплектованным необходимой мебелью и медицинским оборудованием, в том числе УЗИ-сканером, кардиографом и другой аппаратурой для современной диагностики.

Снаружи строители завершают благоустройство: уложили асфальт, установили опоры освещения, выполнили укладку брусчатки и тротуарных бордюров.

В скором времени поликлиника откроет свои двери и сможет принять большое количество пациентов. Ввести поликлинику в эксплуатацию планируют в июле.

Заходить в такое обновленное здание будет приятно как докторам, так и нуждающимся в консультации и лечении людям.

//Фото: группа компаний Nova