Уколы противоклещевого иммуноглобулина бесплатно делают в Карелии

Минздрав Карелии определил категории людей, которым бесплатно делают экстренную профилактику клещевого энцефалита. Министр Михаил Охлопков напомнил, что только за последнюю неделю с жалобами на укусы клещей обратились больше 200 пострадавших.

Чтобы не допустить тяжелых последствий, нужно делать инъекции противоклещевого иммуноглобулина. Его бесплатно введут всем беременным, детям до четырех лет и участникам Великой Отечественной войны. Им не обязательно нести клеща на исследование.

Детям 5 – 18 лет укол сделают по результатам исследования клеща, но если тот присосался на шее или голове, результатов исследования дожидаться не станут.

Взрослым тоже бесплатно сделают укол, но только если у клеща обнаружат энцефалит. // Фото: pxhere.com