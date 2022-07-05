05 июля 2022, 08:06
Уколы противоклещевого иммуноглобулина бесплатно делают в Карелии
Жителям республики разъяснили, кому не придется платить за экстренную профилактику клещевого энцефалита
Минздрав Карелии определил категории людей, которым бесплатно делают экстренную профилактику клещевого энцефалита. Министр Михаил Охлопков напомнил, что только за последнюю неделю с жалобами на укусы клещей обратились больше 200 пострадавших.
Чтобы не допустить тяжелых последствий, нужно делать инъекции противоклещевого иммуноглобулина. Его бесплатно введут всем беременным, детям до четырех лет и участникам Великой Отечественной войны. Им не обязательно нести клеща на исследование.
Детям 5 – 18 лет укол сделают по результатам исследования клеща, но если тот присосался на шее или голове, результатов исследования дожидаться не станут.
Взрослым тоже бесплатно сделают укол, но только если у клеща обнаружат энцефалит. // Фото: pxhere.com