Клещи заражают жителей Карелии боррелиозом и энцефалитом

За неделю клещи атаковали 203 человек в Карелии, в том числе 35 детей, рассказали в Роспотребнадзоре. В Петрозаводске за неделю зафиксировано 97 жалоб на клещей, в том числе 17 среди детей.

Всего же с 10 марта по 3 июля в Карелии от клещей пострадали 2243 человека, из них детей – 496. В частности, в Петрозаводске - 1112 человек, в том числе 228 детей.

Клещей исследовали в лаборатории и выявили опасные заболевания. Так возбудителем клещевого энцефалита оказались поражены 1,1% изученных клещей, возбудителем клещевого боррелиоза - 29,8%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза - 2,9%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека - 0,05%.

В Карелии уже подтверждено три случая клещевого боррелиоза и два случая клещевого энцефалита, также зарегистрировано два случая серонегативного клещевого энцефалита. (фото unsplash.com, Erik Karits)