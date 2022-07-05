Частная территория? Как берег Онего превращается в чью-то землю

В конце улицы Федосовой в Петрозаводске за высоким забором расположен дом № 50, где живет Геннадий Дроботун. На протяжении многих лет территория около дома на улице Федосовой, 50 имеет ограду, которая идет вплоть до Онежского озера.

Здоровые каменные блоки набросаны прямо в воду, чтобы преградить путь на участок со стороны озера. Преграда обладает отличным психологическим эффектом. Соваться за нее мало, кто решается.

Для того, чтобы пробраться на огороженную территорию и продолжить прогулку вдоль озера, не потребовалось специальной физической подготовки. Взору предстал кривоватый двухэтажный дом сомнительных архитектурных форм. Территория между сооружением и озером была подстрижена, на участке росли кусты. Грядок было не видно.

Геннадий Дроботун выбежал из дома, чтобы объяснить, чья эта территория. Подробности этой истории читайте в новой статье нашего издания.