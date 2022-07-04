650 килограммов мяса ушло на самый длинный в России шашлык

300 человек готовили шашлык длиной 260 метров, сообщает РЕН Тв. Рекорд захотели установить во Владивостоке ко Дню города. На блюдо ушло 650 килограммов мяса.

Полосу из мангалов протянули вдоль набережной Ахлестышева. Сложность заключалась в том, чтобы одновременно перевернуть шашлык, чтобы он как следует прожарился.

За приготовлением блюда наблюдали местные жители, а также и редактор Книги рекордов России. Гости смогли попробовать шашлык. Чтобы зафиксировать рекорд, осталось соблюсти несколько формальностей. (скриншот)