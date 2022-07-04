Как у петрозаводчан крадут набережную Онежского озера

Текст и фото: Антонина Кябелева

Одна из главных аксиом Водного Кодекса Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право беспрепятственного пользования 20-метровой береговой полосой вдоль озер и рек общего пользования. Береговую полосу запрещено огораживать, так как каждый гражданин «вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования». Водный Кодекс РФ дает право любому гражданину свободно передвигаться в пределах береговой полосы, причаливать к ней, удить рыбу.

В теории - все прекрасно. А вот на практике Карелия представляет собой край, где перегородить доступ к водоему около своего дома стало почти нормой. Причем никто, похоже, давно не стесняется и ничего не боится. Огораживают доступ к берегам озер и рек не только в небольших деревнях и поселках, но и в центре карельской столицы.

В конце улицы Федосовой за высоким забором расположен дом № 50, где, судя по открытой информации, живет Геннадий Дроботун. Во всяком именно этот адрес указал арбитражный суд несколько лет назад, когда признавал Геннадий Александровича банкротом.

На протяжении многих лет территория около дома на улице Федосовой, 50 имеет высокий забор. Если идти к дому со стороны центра города по узкой песчаной полоске пляжа, то натыкаешься на каменную преграду примерно в человеческий рост. Сверху на земле натыканы колышки, между которыми протянут трос, явно намекающий, что проход запрещен.

Здоровые каменные блоки набросаны прямо в воду, чтобы преградить путь на участок со стороны озера. Преграда обладает отличным психологическим эффектом. Соваться за нее мало кто решается. Когда я подошла к дому, две девушки фотографировались на фоне камней, но пройти по береговой полосе даже не помышляли.

Откровенно говоря, для того чтобы пробраться на огороженную территорию и продолжить прогулку вдоль озера, не потребовалось специальной физической подготовки. Взору предстал двухэтажный дом сомнительного архитектурного достоинства. Территория между сооружением и озером ухожена, на участке растут кусты. Грядок не видно.

Часть берега была изуродована. Внушительных размеров искусственный «карман», вырезанный в береговой полосе, служит, видимо, для стоянки катеров или других плавсредств.

Не успела я как следует рассмотреть территорию и сделать фотографии, как из дома выбежал взволнованный Геннадий Дроботун.

«Это частная территория, и строительство здесь идет, будет здесь все облагораживаться»,

- сообщил мужчина.

Я усомнилась в том, что берег Онежского озера может быть частной территорией.

- Двадцать метров от берега находятся в аренде, - уточнил Дроботун.

- Но это же не означает, что люди не могут здесь гулять, - заметила я.

Геннадий Дроботун ничего на это не сказал, но поинтересовался, зачем я пришла. Я объяснила цель визита желание посмотреть, насколько он соблюдает законодательство, требующее обеспечить доступ граждан к береговой полосе. Мужчина совсем уж было повернул к дому, но, передумав, вернулся с просьбой показать удостоверение журналиста. Мне скрывать было нечего. Удостоверившись, что я действительно журналист, он смилостивился и разрешил мне продолжить экскурсию.

В ответ на мое замечание, что прогуливаться вдоль берега может любой желающий, Дроботун не стал спорить. «Я вам разрешаю», - крикнул он.

В это время к дому подъехала легковая машина и из нее вышла пара — мужчина и женщина, которые с любопытством стали меня разглядывать. «Это засланный казачок», - объяснил хозяин дома своим гостям.

Надо сказать, что Геннадий Дроботун личность в Петрозаводске известная. В 2019 году в карельской столице разгорелся скандал по поводу возможной застройки прибрежной зоны в районе набережной Варкауса частными коттеджами. Владение земельными участками в мэрии приписывали Геннадию Дроботуну. Он же от них всячески открещивался, говоря, что давно перепродал землю. Скандал утих после того, как руководство петрозаводской администрации заявило о том, что берег озера не позволят застроить.

В 2008 году Геннадий Дроботун, возглавлявший президиум Карельского общественного фонда инвалидов воинской службы, оказался на скамье подсудимых. Согласно официальному сайту республиканской прокуратуры, он был признан виновным в мошенничестве и был приговорен к шести годам условного срока. Прокуратура, посчитав приговор слишком мягким, попыталась обжаловать его.

Удивительно, но до сих пор Геннадий Дроботун, кажется, чувствует себя весьма неплохо, распоряжаясь по собственному усмотрению береговой полосой. И, судя по представшему пейзажу, муниципальная власть этого не замечает.

Выбравшись из владений Дроботуна, сразу же натыкаешься на ленточный фундамент для дома, который расположен в пределах береговой полосы. Если обратиться к публичной карте Росреестра, то вас ожидает сюрприз. Согласно ей, на участке с кадастровым номером 10:01:0020101:28 расположено… жилое здание и даже указан адрес - улица Федосовой дом 52. При этом зафиксировано, что разрешенное использование земли, на котором расположен не существующий в реальности дом, - физкультурно-оздоровительные объекты.

Просто какой-то коктейль нарушений. Вопреки разрешенному использованию земли в прибрежной зоне сформирован земельный участок, на котором якобы стоит жилой дом. Но жилого дома там нет, хотя на карте он существует. Зато рядом с домом-фантомом расположена вертолетная площадка, хотя в ее легитимности тоже есть серьезные сомнения. Согласно публичной карте, под вертолетную площадку землю никто не выделял.

Площадка со всех сторон ограждена ленточками. Ее старательно подкрашивали, обновляя желтый круг по центру. Один из мужчин неохотно объяснил, что площадка предназначена для вертолетов. На мое предположение, что данная вертолетная площадка вряд ли имеет легитимный статус, мужчина возмутился:

«У нас есть разрешение на вертолетную площадку!»

Он, правда, не уточнил, кого он подразумевает под «у нас», но утверждал, что документы существуют, и их даже проверила прокуратура. Мужчина отказался представился и предпочел ретироваться.

В петрозаводской администрации сообщили, что не выдавали разрешения ни на строительство дома по Федосовой, 52, ни на организацию вертолетной площадки.

...Я посетила только небольшую часть набережной Онежского озера, расположенную практически в центре карельской столицы. На глазах у многотысячного города происходят, откровенно говоря, трудно объяснимые события. В прибрежной зоне появляются вертолетная площадка, странный фундамент, береговую полосу огораживают забором, в ней выковыривают место для катера, и всех все устраивает. А где, собственно говоря, представили власти и правопорядка? Где прокуратура, петрозаводская администрация, Росреестр, природоохранные ведомства?

Я даже не хочу продолжать размышления на банальную тему о нежелании нашей реальности втискиваться в нормы закона и о беззубости власти, когда речь не идет о политическом контексте. Я убеждена, что при желании навести порядок с использованием береговой полосы нет никаких проблем.

В прошлом году я отдыхала на Сейшельских островах, где все пляжи — муниципальные, то есть посещать их может любой желающий. Даже если на берегу стоит роскошный пятизвездочный отель. Все происходит элементарно: туристы подъезжают к входу, оставляют машины, проходят через зону охраны и спокойно углубляются на территорию отеля, чтобы позагорать и искупаться на роскошном пляже. Солнце, океан, песок - все улыбаются, все довольны.

Почему в не самой продвинутой и с экономической, и с правовой точек зрения стране полный порядок, а у нас нарушения на каждом шагу? Ответ, боюсь, хорошо известен...

P.S. На днях из карельского управления Росреестра пришел следующий ответ на наш запрос:

«Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) земельный участок с кадастровым номером 10:01:0020101:28 относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена. Указанный земельный участок был предоставлен в аренду собственнику расположенного на данном земельном участке незавершенного строительством объекта недвижимости с кадастровым номером 10:01:0020102:7, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, д. 52. Согласно сведениям ЕГРН незавершённый строительством объект недвижимости с кадастровым номером 10:01:0020102:7 расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 10:01:0020101:28. Сведения о нахождении в границах указанного земельного участка иных объектов недвижимости (в том числе и упомянутой площадки) в ЕГРН отсутствуют.

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Предоставление в аренду земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством не запрещено. В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

Принимая во внимание данное обстоятельство, в случае если заинтересованные лица полагают, что факт предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 10:01:0020101:28 нарушает их права и охраняемые законом интересы, то им следует обратиться в суд с иском соответствующего содержания».

Другими словами, ленточный фундамент – это незавершенное строительство, участок предоставлен в аренду на законным основаниях, вертолетной площадки нет, а, если кому-то что-то не нравится, то нужно обращаться в суд. У нас, похоже, всем всё нравится...

От редакции. За несколько часов до опубликования этой статьи глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице «ВКонтакте» сообщил горожанам о планах по преобразованию набережной и о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ к Онего на протяжении всей береговой линии. Вот что написал Любарский:

«Необходимо объединить Онежскую набережной и набережную Варкауса в единую прогулочную зону – будет больше места для прогулок и велосипедно-самокатных маршрутов, больше простора и свободы передвижения. Уточню. Речь не идёт о том, чтобы сразу везде появился гранит. Для начала необходимо организовать прогулочные зоны и провести благоустройство прибрежной территории.

Что этому мешает? Заборы! Несмотря на гарантированное законом право свободного доступа к водоемам, часть берега по факту заблокирована объектами недвижимости.

Мы работаем в этом направлении. Нашли общий язык с собственником «Онежского замка» - забор гостиницы будет отодвинут от кромки воды, и набережная будет продлена на соответствующую длину.

На прошлой неделе было исполнено судебное решение аж от 2009 года, которое предписывало владельцам строения № 50 по ул. Федосовой демонтировать секции забора, отрезавшие от города участок озера и не позволявшие пройти вдоль берега в сторону Варкауса. Наша следующая цель – добиться, чтобы собственник убрал с берега двухметровые насыпи из габбродиабаза, из-за которых к воде также не пройти.

По соседству еще один участок – арендованный коммерческим предприятием – и еще один забор. Причем тянется он вдоль берега. С ним тоже надо что-то делать. И этот забор не последний, есть и другие.

Чтобы обеспечить свободный доступ горожан к воде, нужно урегулировать ряд организационных и правовых вопросов – потребуется выходить и на республиканский уровень. В ближайшее время буду встречаться с Главой республики, хочу обсудить с ним будущее набережной – и административную часть, и финансовую».

Владимир Любарский попросил петрозаводчан выразить поддержку проекту обновления набережной через онлайн-голосование (голосовалка ниже).