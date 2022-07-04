Троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта сетей в центре Петрозаводска

Троллейбусы №3 и №5 на несколько дней изменят маршрут из-за ремонта сетей в районе перекрестка Гоголя-Красноармейская в Петрозаводске. Изменения будут действовать с 8 июля и до вечера 10 июля.

«Тройка» будет следовать от конечной станции «Хлебокомбинат» до проспекта Невского по привычному маршруту.

Далее троллейбус повернет на улицу «Правды», не доезжая до Комсомольского проспекта. Путь электротранспорта будет пролегать по улице Куйбышева на проспект Ленина, до железнодорожного вокзала. После разворота на площади Гагарина троллейбус вернется на привычный маршрут по Первомайскому проспекту. Проезд в обратную сторону – от Заводской улицы до конечной станции «Хлебокомбинат» – останется прежним.





«Пятерка» будет следовать по привычному маршруту от Лыжной улицы через Комсомольский проспект, далее повернет на проспект Невского, затем на проспект Ленина через улицу Куйбышева. После разворота на площади Гагарина троллейбус вернется на привычный маршрут – на Первомайский проспект до конечной станции «ДСК». Проезд в обратную сторону до Лыжной улицы останется прежним.