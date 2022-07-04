В пятницу в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

В центре столицы Карелии временно изменится организация движения транспорта из-за работ на улице Гоголя. Об изменении в работе городского транспорта пообещали сообщить позднее.

Реконструкция теплосетей запланирована на участке дороги в направлении Кукковка – Центр.

Двустороннее движение на перекрестке обещают обеспечить. Его организуют по участку дороги в направлении Центр – Кукковка. Поворот с полосы в сторону Центра на перекрестке будет осуществляться налево к Гоголевскому мосту, сообщили в мэрии. Изменения вводятся с 8 по 11 июля.

Автомобилистов просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками, сигналами светофоров и ПДД. (фото: «Петрозаводск говорит»)