04 июля 2022, 15:25
В пятницу в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта
С 8 по 11 июля в районе перекрестка Красноармейская - Гоголя изменится схема проезда
В центре столицы Карелии временно изменится организация движения транспорта из-за работ на улице Гоголя. Об изменении в работе городского транспорта пообещали сообщить позднее.
Реконструкция теплосетей запланирована на участке дороги в направлении Кукковка – Центр.
Двустороннее движение на перекрестке обещают обеспечить. Его организуют по участку дороги в направлении Центр – Кукковка. Поворот с полосы в сторону Центра на перекрестке будет осуществляться налево к Гоголевскому мосту, сообщили в мэрии. Изменения вводятся с 8 по 11 июля.
Автомобилистов просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками, сигналами светофоров и ПДД. (фото: «Петрозаводск говорит»)