Мэрия приглашает на работу специалистов в сфере ЖКХ

В городской администрации сообщили о вакансиях. На работу нужны специалисты с профильным образованием.



На работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Среди направлений деятельности – производство земляных работ, благоустройство, инженерные сети и другое.

Опыт работы по профилю приветствуется. Соискателей просят направлять резюме на электронную почту: irina.shahanova@petrozavodsk-mo.ru, kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru