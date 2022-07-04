04 июля 2022, 14:43
Десятки водителей в Петрозаводске за выходные стали пешеходами
От управления были отстранены 24 автомобилиста
Автоинспекторы в Петрозаводске в течение минувших выходных отстранили от управления 24 водителей. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.
Восемь автомобилистов сели за руль без прав, а 16 вели машины, будучи пьяными. Всех поймали в ходе рейда «Контроль трезвости».
В Госавтоинспекции напомнили, что нарушителей ждут штрафы, а нетрезвых – лишение прав. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска