Десятки водителей в Петрозаводске за выходные стали пешеходами

Автоинспекторы в Петрозаводске в течение минувших выходных отстранили от управления 24 водителей. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.

Восемь автомобилистов сели за руль без прав, а 16 вели машины, будучи пьяными. Всех поймали в ходе рейда «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что нарушителей ждут штрафы, а нетрезвых – лишение прав. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска