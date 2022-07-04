Гаражи, бытовки и другие постройки снесут в Петрозаводске

Владельцев нестационарных объектов в Петрозаводске предупредили, что постройки снесут. Речь идет о строениях в центре города, на Зареке и Ключевой, сообщили в пресс-службе мэрии.

Поскольку конструкции установили незаконно, их демонтируют. С земельных участков уберут 10 построек.

Это бытовки, гаражи и нестационарные торговые объекты около дома № 8а на улице Антонова, контейнер около Губернаторского сада, контейнер и гаражи около дома № 12а на улице Ригачина. Освободить общественные территории планируют 4–15 июля. // Фото: администрация Петрозаводска