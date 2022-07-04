Берег Онежского озера в Петрозаводске освободят от заборов

Очистить берег Онежского озера от заборов и организовать единую прогулочную зону планирует администрация Петрозаводска. Для этого нужно объединить две набережные – Онежскую и Варкауса, объяснил мэр.

Владимир Любарский отметил, что сделать это мешают заборы, от них нужно избавляться. Власти уже договорились с владельцем «Онежского замка», так что забор отеля отодвинут от озера.

На минувшей неделе по решению суда хозяева дома №50 на улице Федосовой убрали забор, мешавший людям ходить вдоль берега к улице Варкауса.

Теперь мэрия хочет, чтобы собственник убрал двухметровые насыпи габбро-диабаза, из-за них к воде нельзя подойти. Для этого надо решить несколько правовых и организационных вопросов на республиканском уровне.

Скоро администрация города обсудит с губернатором судьбу и финансирование набережной. // Фото: Владимир Любарский/ВКонаткте