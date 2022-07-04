«Мираж Синема» закрылся в «Тетрисе»

Один из кинотеатров сети «Мираж Синема» закрылся в Петрозаводске. Кино больше не крутят в торговом центре «Тетрис».

Информацию о закрытии кинотеатра сообщили РБК в руководстве торгового центра. Договор с сетью расторгнут. На месте кинотеатра к 1 сентября собираются открыть новый проект.

Ранее о закрытии кинотеатра в «Тетрисе» заговорили еще в мае. Правда чуть позже приостановку деятельности объяснили подготовкой ко дню рождения торгового центра. (фото unsplash.com, Felix Mooneeram)