04 июля 2022, 18:53
«Мираж Синема» закрылся в «Тетрисе»
На освободившихся площадях хотят открыть новый проект
Один из кинотеатров сети «Мираж Синема» закрылся в Петрозаводске. Кино больше не крутят в торговом центре «Тетрис».
Информацию о закрытии кинотеатра сообщили РБК в руководстве торгового центра. Договор с сетью расторгнут. На месте кинотеатра к 1 сентября собираются открыть новый проект.
Ранее о закрытии кинотеатра в «Тетрисе» заговорили еще в мае. Правда чуть позже приостановку деятельности объяснили подготовкой ко дню рождения торгового центра. (фото unsplash.com, Felix Mooneeram)