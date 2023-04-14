14 апреля 2023, 19:41
Угрозы подтопления нет, но ветки и деревья лучше убрать
В период активного таяния льда и снега специалисты осмотрели городские мосты
Специалисты осмотрели четыре моста в столице Карелии. Обследование провели, чтобы избежать негативных последствий из-за роста уровня воды, вызванного таянием снега и льда в весенний период.
В итоге городской администрации рекомендовали очистить русла рек и опор мостов от мусора, веток, стволов деревьев.
В настоящий момент угрозы подтопления отсутствуют, сообщили спасатели. // фото «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»