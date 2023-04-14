Жильцы десяти деревяшек в Петрозаводске получили уведомления о сносе

В Петрозаводске в рамках комплексного развития территории за счет застройщика во внеочередном порядке будут расселять аварийные и ветхие дома. На их месте возведут новое жилье. Об уже заключенном контракте рассказал в соцсети министр строительства и ЖКХ Карелии Виктор Россыпнов.

Жильцам десяти домов, признанных аварийными после 2017 года, уже направили уведомления о предстоящем сносе. Это дома, расположенные в квартале, ограниченном улицами Шотмана, Северная и Сорокская. По словам министра, расселить их собираются до 2026 года.

Министр пояснил, что расселение происходит по правилам Жилищного Кодекса РФ. Жильцам муниципальных квартир предоставят благоустроенные квартиры не меньшей площади, собственникам выплатят компенсации. Размер выплаты станет известен перед расселением на основании рыночной оценки, сообщил Россыпнов.