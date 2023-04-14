14 апреля 2023, 17:27
Общество

87 ветеранов в Карелии получат выплату ко Дню Победы

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей

Карельские участники и инвалиды Великой Отечественной войны в апреле получат ежегодную выплату ко Дню Победы. Ее размер 10 тысяч рублей.

Получат ее 87 человек, сообщили в региональном отделение Соцфонда. Среди них 78 участников Великой Отечественной войны и 9 инвалидов Великой Отечественной войны.

Выплата перечисляется автоматически до 9 мая. Карельским ветеранам выплату перечисляют одновременно с пенсией за апрель.

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новости Карелии
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