14 апреля 2023, 17:27
87 ветеранов в Карелии получат выплату ко Дню Победы
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей
Карельские участники и инвалиды Великой Отечественной войны в апреле получат ежегодную выплату ко Дню Победы. Ее размер 10 тысяч рублей.
Получат ее 87 человек, сообщили в региональном отделение Соцфонда. Среди них 78 участников Великой Отечественной войны и 9 инвалидов Великой Отечественной войны.
Выплата перечисляется автоматически до 9 мая. Карельским ветеранам выплату перечисляют одновременно с пенсией за апрель.