Целевой набор студентов-медиков увеличился в Карелии

13 апреля в рамках проекта «ЦУР объясняет» Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр здравоохранения республики Михаил Охлопков ответили на вопросы жителей, касающиеся медицинской сферы. После эфира журналисты «Республики» выделили одну из главных тем, которая затрагивала подготовку и поддержку молодых кадров для местной системы здравоохранения. Мощное вливание кадров в карельскую систему здравоохранения будет уже в 2024-2025 годах.

По словам Михаила Охлопкова, в Карелии увеличился целевой набор студентов в медколледже в три раза. Сейчас по целевому направлению учатся 150 фельдшеров и медсестер.

Мы приглашаем и привлекаем специалистов из других регионов и даже стран. У нас есть доктор из Индии, например. Но упор мы делаем на местные кадры, которые здесь останутся жить. Мы поддерживаем наших студентов-медиков и молодых специалистов соцвыплатами, стипендиями. Но, тем не менее, кадровый голод в республике ощутим. В это году мы продолжим покупать квартиры для медиков. БСМП покупает сейчас две квартиры для врачей, деньги уже выделены,

– рассказал министр здравоохранения Карелии.

Артур Парфенчиков отметил, что уже сейчас карельский Минздрав должен активно привлекать в республику хирургов. В БСМП строится новый хирургический корпус, в котором будет семь операционных. Это совсем другой уровень оказания медпомощи, уточнил Глава республики.

С 2019 года в Карелии работает региональная программа, в рамках которой медики получают выплаты при устройстве на работу, а также часть специалистов обеспечивается квартирами. В 2023 году мы активнее будем покупать жилье в Петрозаводске, в районах уже довольно много сделано по этому направлению. Но мы продолжаем работать. Медицинские вопросы всегда для меня на особом месте,

– рассказал Артур Парфенчиков.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.