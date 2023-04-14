Схема движения по Лососинскому шоссе вновь изменится

В Петрозаводске с 15 апреля изменится схема движения транспорта по Лососинскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С субботы движение в районе улицы Чистой будет организовано по уже построенному участку дороги. С другой стороны подрядчик начнет переустройство магистрали.

Водителей Петрозаводска просят быть внимательными и руководствоваться установленными знаками.

Напомним, реконструкцию Лососинского шоссе планируют завершить в ноябре 2023 года. // Фото: unsplash.com